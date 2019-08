Shawn Mendes pidió disculpas por RACISTA ¡HUMILLADO!

El joven pidió disculpas de manera pública, pues en ningún momentó creyó que llegara a ser famoso ni mucho menos tener más de 50 millones de seguidores.

Shawn Mendes trató de defenderse con un par de aclaraciones que desataron más críticas en su contra; por lo hubo quien dejó de seguirlo, pues consideraron que no se hacía responsable de sus actos, tratando de culpar a terceras personas.

"Shawn Mendes diciendo que sus amigos usaron su teléfono y enviaron esos tweets, ¿a él es a quien apoyan? Ni siquiera puede tomar responsabilidad por sus propias acciones. Que triste y patética cosa".

Asimismo realizaron comentarios en los que los mismos usuarios se llaman negros, con la finalidad de provocar al artista para ver si hacía algo al respecto. No obstante, se determinó que dicha publicación fue en 2006 cuando él era un adolescente que no tenía ni la más remota idea de que sería famoso, por lo que al disculparse comentó eso.

"Veo al negro saliendo de ti, Lauren", "Un hombre negro brinca de la ventana para escapar, nada nuevo" y "Soy negro, ¿vamos a fumar o qué?"; fueron algunos de los comentarios que destacaron en la publicación.

"No tenía ni idea de que tendría 50 millones de seguidores, lo cual no lo hace mejor. Pero sí, totalmente, me disculpo por todo lo sensible que he dicho en el pasado, y habiendo dicho eso, creo que esa no es mi personalidad", añadió Mendes.

Sin duda, el abucheo y los malos comentarios fuepo parte de las consecuencias que este tipo de acciones pudo haberle traido.

