Shawn Mendes mostró EL PELUDO en la intimidad de su casa ¡Qué locura!

Shawn Mendes es uno de los rostros pop del momento, pues su aparición en el mundo del espectáculo internacional se dio en 2013, cuando comenzó a publicar sus interpretaciones de versiones de canciones populares en la ya fallecida aplicación Vine.

El artista canadiense ha conseguido importantes logros como sus nominaciones al Grammy 2019 en las categorías canción del año por 'In My Blood' y mejor álbum pop vocal por "Shawn Mendes". Si bien no ganó, al menos se divirtió en el escenario con Miley Cyrus.

El peludo de Shawn Mendes

Recientemente el cantante quien en todo momento se vuelve viral en las redes sociales, ahora ha deslumbrado a sus fans al presumir el peludo en la intimidad de su casa y ha bastado para enloquecer a sus fans.

Tal parece que el famoso cantante por medio de un video que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram que se encontraba firmando algunos de los discos que acaba de lanzar al mercado.

Lo que más ha sorprendido en el video es que aparece también presumiendo a su peludo perro que aparece comiendo, justo en el momento en que comienza a formar cada uno de sus discos y que gracias a ese detalle a logrado acumular casi dos millones de reacciones en su Instagram.

El nuevo album musical de Shaw Mendes

No hace mucho el cantante y compositor canadiense Shawn Mendes publicó este viernes su esperado cuarto álbum de estudio "Wonder", pues Shawn coprodujo "Wonder" junto a Kid Harpoon y Nate Mercereau, y también cuenta con la participación de Anderson Paak en la batería en el tema "Teach Me How To Love".

Cabe destacar que el canadiense realizará un concierto benéfico en vivo para celebrar el lanzamiento de "Wonder", con la música del nuevo álbum y otras canciones aún inéditas. Si bien es gratutito, el público podrá donar en línea a través de la Fundación Shawn Mendes, que busca ayudar a jóvenes sin recursos, para que puedan acceder a formación o a estudios, a cumplir los sueños que, por razones económicas, sin ayuda no podrían hacer realidad.

