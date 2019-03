Shawn Mendes hace suyos cinco premios en los Juno Awards

Shawn Peter Raul Mendes o simplemente Shawn Mendes, es un músico y cantante canadiense, que empezó a ganar notoriedad a mediados de 2013, cuando comenzó a publicar sus interpretaciones de versiones de canciones populares en la aplicación Vine.

Hoy, después de un par de años de madurar su carrera, Shawn Mendes triunfó durante la premiación de los Juno Awards 2019, que celebran lo más destacado de la música canadiense.

El cantante originario de Toronto se llevó cinco premios en las principales categorías, y fue el mismo quien mostró su agradecimiento a sus fanáticos por el apoyo.

El intérprete de “There´s Nothing Holdin´Me Back” se encuentra de gira con Shawn Mendes: The Tour en Europa, por lo que no asistió a la ceremonia de premiación celebrada el pasado domingo Budweiser Gardens.

Te puede interesar: Conductora de Televisa luce sexy falda al estilo de la 'Pantera Rosa'

Sin embargo, a pesar de su ausencia, Shawn Mendes ofreció una interpretación previamente grabada del hit “In My Blood” y además, agradeció a sus fans a través de Twitter.

Álbum del Año, Álbum Pop del Año, Sencillo del Año (‘In my blood’), Artista del Año y Compositor del Año son las categorías en las que Shawn Mendes se impuso.