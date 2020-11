Shawn Mendes estuvo a punto de ARRUINAR su relación con Camila Cabello/Foto: Insider

Shawn Mendes está siendo sincero sobre su relación con Camila Cabello en una nueva entrevista con Zane Lowe en Apple Music.

El cantante canadiense revela que estaba preocupado por ser el "hombre débil" en una relación, pero pronto se enteró de que ser honesto consigo mismo y sus verdaderos sentimientos era la mejor manera de avanzar para la pareja. Parte de esa honestidad incluyó ser abierto sobre la lucha contra la ansiedad.

“Siempre me he considerado un tipo realmente vulnerable, yo era el tipo que escribió 'In My Blood'. Soy el tipo que habla de ansiedad. Soy genial, soy sensible, soy vulnerable, siempre pensé en mí mismo de esa manera hasta que tuve una novia a la que me tomé muy en serio, entonces me di cuenta de lo mucho que tenía miedo de ser el hombre débil”, dijo el cantante de 22 años.

“Pasé un mes en el que ni siquiera podía comunicarme con ella porque estaba luchando contra la ansiedad y no quería que me viera débil. Y estaba a punto de arruinar nuestra relación”, confesó.

Shawn añadió: “Y luego, cuando sales por el otro lado y dices, 'Escucha, estoy luchando aquí, es difícil para mí incluso decirte esto'. Y todo comienza a construirse, crecer y volverse más fuerte, y las raíces se fortalecen, y miras a tu alrededor y dices, 'Oh, mi*rda'. Valentía. Eso es valentía. Eso es fuerza".

Shawn Mendes dice que el amor propio le ayudó a salvar su noviazgo

Aprender a amarse y aceptarse a sí mismo fue algo que Mendes tuvo que lograr para no solo ser un novio fuerte, sino también un hermano y amigo fuerte.

“No puedes ser la mejor versión de un hijo o un hermano o un novio o un amigo para nadie si no estás constantemente ahí para ti, y estás cuidándote y controlando tu corazón y tu espacio y tu energía”, compartió.

"Y cuanto más te acercas a esa claridad y esa libertad dentro de ti, más espacio tienes para todos los demás en tu vida", expresó Mendes.

Él Continuó: “Creo que eso fue algo que realmente sucedió en ese período también, especialmente con Camila y yo, es que comenzamos a darnos mucho más tiempo, lo que luego nos permitió dar a todo más tiempo y espacio, si eso tiene sentido".

Camila y Shawn se conocieron desde 2014, pero iniciaron su romance a mediados de 2019. Sin embargo, se rumoró que la pareja tenía problemas y que incluso terminaron. Pero ahora, Mendes y Cabello están en un buen lugar en su noviazgo/Foto: Glamour

“Trabaja en tu amor propio tanto como trabajas en tu amor por los demás, más”, agregó. "Porque cuanto más te sientas bien contigo y cuanto más te ames a ti mismo, mejor serás para las personas de tu vida".

Pero no es solo aprender a amarse a sí mismo lo que ha beneficiado al cantante. Enamorarse de Cabello le ha dado a Mendes una nueva perspectiva de la vida y el proceso de grabación de su nuevo álbum, Wonder.

“Suceden muchas cosas cuando te enamoras por primera vez, porque realmente sientes este apoyo, este fundamento, 'Oye, si todo se va, voy a estar bien'. Es perspectiva y es hermoso”, reveló.

Shawn agregó: “Y realmente te permite decir, 'Está bien, bueno, si voy a hacer esto, también podría hacerlo por las razones correctas y realmente, realmente, realmente disfrutándolo'. De lo contrario, prefiero ver películas contigo todo el día". ¿Crees que Shawn y Camila podrían durar mucho tiempo juntos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

