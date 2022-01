Shawn Mendes confiesa en redes sociales que está “pasando un momento difícil”

El cantante agradeció a sus fans las muestras de apoyo en estos momentos/Foto: Paris Beacon News

Shawn Mendes nuevamente se sinceró con sus fanáticos de las redes sociales, y tras varios días de ausencia, decidió retomar su cuenta de Instagram y publicar un video explicando que por ahora, no está en su mejor momento personal.

Sin embargo, el cantante de 23 años de edad usó la publicación para agradecer a sus miles de fans el apoyo que le han dado a su más reciente sencillo "It'll Be Okay". “Estoy pasando por un momento un poco difícil”, declaró el artista desde su casa en Toronto, Canadá. “Pero tengo mucha gente enviándome videos y diciéndome lo que está pasando”, agregó.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, desde que Shawn Mendes terminó su relación con Camila Cabello, ambos cantantes han estado un poco alejados de las redes, ya que posiblemente están tratando de superar la ruptura y enfocarse en sus carreras, familia y amigos.

Shawn Mendes usó la canción It'll Be Okay para expresar lo que siente ahora

El canadiense mencionó en su video que ahora está usando su música para expresar lo que está sintiendo ahora, por lo que muchos consideran que la canción de Shawn, "It'll Be Okay", posiblemente trata sobre su ex romance con Camila.

"Creo que cuando hago música, el objetivo final es estar sentado allí y tener algún tipo de mi propia verdad revelada a mí y muchas de las veces cuando escribo canciones, generalmente uso la música como una plataforma para poder llegar a un lugar dentro de mí mismo al que no podría llegar simplemente hablando con la gente o pensando en ello", explicó Shawn Mendes.

“Me siento muy orgulloso de esa canción y estoy muy agradecido de que ustedes se estén conectando con ella, y me siento tan agradecido de que la gente esté siendo vulnerable con ella y la gente simplemente se esté divirtiendo con ella", señaló el famoso.

¿Por qué terminaron Camila Cabello y Shawn Mendes?

Tras su separación, cada uno ha estado ausente de las redes sociales/Foto: Revista Tú

Se dice que la pareja puso punto final a su relación a mediados de noviembre de 2021, debido a que el encierro por la pandemia afectó su romance, ya que su relación se llenó de estrés y otros problemas que no lograron solucionar.

Aunque fue Shawn Mendes quien le pidió a Camila que terminaran, ella ha confesado que sus problemas de salud mental como la ansiedad que padece, también afectaron la relación.

