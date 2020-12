¿Shawn Mendes OFENDIÓ a Sam Smith durante el Jingle Ball de iHeartRadio?/Foto: Wegow y Crónica de Xalapa

Shawn Mendes se disculpó con Sam Smith por usar los pronombres incorrectos al presentar al cantante en el Jingle Ball de iHeartRadio el jueves.

Smith, de 28 años, se identifica como una persona no binaria y usa los pronombres en inglés “they, them, and theirs” (similar al pronombre “elle” en español) Mendes, de 22 años, llamó a Smith "él" durante el show en vivo.

"Oh Sam Smith, lamento mucho referirme a ti como un 'él' para tu presentación de Jingle Ball", escribió el cantante de "Mercy" en sus historias de Instagram este viernes.

El cantante añadió: “Se me olvidó por completo. No volverá a suceder… ¡Te mando tanto amor! ¡Además, eres una de las personas más divertidas que he conocido!".

Varias personas se dieron cuenta del error en las redes sociales y una persona tuiteó: “Hola @ShawnMendes, confundiste a Sam Smith cuando los presentaste ayer en el jingle ball usando 'él' cuando oficialmente se refieren a los pronombres “ellos”. Cuando sé que no pretendías hacer daño y no fue intencional, pero debes una disculpa por Sam y tus fans no binarios".

Shawn decidió hacer una disculpa pública a Sam, después de lo ocurrido. El cantante de "Wonder" no tuvo la intención de ofender a Smith/Foto: Entertainment Tonight Canadá

Sam Smith responde a la disculpa de Shawn Mendes

El viernes, Smith pareció haber aceptado la disculpa de Mendes y escribió en sus Historias de Instagram: “Todos estamos aprendiendo juntos. Felices fiestas, todo mi amor xx".

En septiembre de 2019, Sam Smith explicó por qué decidió cambiar sus pronombres, compartiendo en las redes sociales: "Después de una vida en guerra con mi género, he decidido abrazarme por lo que soy, por dentro y fuera".

Shawn Mendes presentó a Smith en el Jingle Ball 2020 de iHeartRadio antes de realizar su interpretación del clásico navideño, "Have Yourself A Merry Little Christmas", junto con su éxito, "Dancing with a Stranger".

