Shawn Mendes: ¿Nuevo tema habla de Camila Cabello?

Recientemente Shawn Mendes terminó su relación con Camila Cabello y este miércoles estrenó su nuevo tema musical, bajo el nombre de “It’ll Be Ok”, que habla sobre rupturas amorosas.

En La Verdad Noticias te contamos que, fue el 30 de noviembre cuando Shawn Mendes publicó un fragmento de lo que sería su nuevo tema musical y desde el momento los fanáticos asociaron que está dedicada a su ahora ex pareja Camila Cabello.

Esta tarde, cuando se estrenó, los usuarios aseguraron que el cantante de 23 años dedicó su tema a Camila Cabello, con quien recientemente terminó su relación.

Camila Cabello y Shawn Mendes

La pareja termino su relación después de varios años juntos

La letra del nuevo tema de Shawn Mendes, que afirman está ligado a la tambien cantante Camila Cabello, gira en torno al futuro de una relación y es aquí donde el intérprete causó polémica entre los fans de la ahora ex pareja.

El tema habla sobre tener una ligera esperanza de que la vida en pareja puede mejorar con un poco de disposición, aunque también expone que, de no estar de acuerdo ambas partes, lo más sano es soltar.

“Si me dices que te vas, te lo pondré fácil, estará bien, y si no podemos detener el sangrado, no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos”, dice en una de sus estrofas.

Finalmente, Shawn Mendes dice en su nueva canción, que a pesar de todo, amará a la persona en cuestión.

Shawn Mendes dedica nuevo tema a Camila Cabello

La nueva canción de Shawn Mendes habla sobre rupturas amorosas

Luego de que el cantante Shawn Mendes lanzó “It’ll Be Ok”, los internautas no tardaron en pronunciarse y aseguraron que la letra es dedicada a Camila Cabello.

Pese a las afirmaciones de los usuarios, Shawn Mendes no ha confirmado abiertamente que dedique la canción a Camila Cabello.

Camila Cabello y Shawn Mendes tuvieron una relación duradera y aunque los rumores no han sido confirmados o negados, lo que es un hecho es que el nuevo tema del cantante habla de rupturas amorosas.

