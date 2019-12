Sharon Stone es bloqueada de app de citas ¿Se pasó de horny?

Conseguir pareja es cada vez más difícil, por lo que la tecnología también nos ha facilitado esta difícil tarea, pues existen un sinfín de aplicaciones de citas para encontrar desde un encuentro casual hasta al amor de tu vida.

Millones de personas recurren a estas apps para conseguir pareja, pero también las estrellas tienen dificultades para ligar, por lo que muchos famosos son conocidos por ser fieles consumidores de estas aplicaciones.

Muchas personas tratan de suplantar la identidad de otros famosos para conseguir más matches, por lo que a veces esto complica las cosas para los famosos, como acaba de pasar con esta famosa actriz.

La famosa actriz Sharon Stone, reconocida mundialmente gracias a su papel como ‘Catherine Tramell’ en la película basic instinct fue bloqueada de una famosa aplicación de citas por que recibió numerosos reportes de que era una cuenta falsa.

La intérprete, quien ahora tiene 61 años continua soltera después de que se divorció del escritor Phil Bronstein en el año 2004, con quien estuvo casada desde el año 1998, por lo que desde entonces ha sido un alma libre.

Por supuesto, el cuerpo tiene necesidades, y la talentosa Sharon Stone recurrió a una famosa app de citas llamada ‘Bumble!’ de la cual fue vetada debido a que creían que se trataba de un perfil falso.

“¡Algunos usuarios informaron que no podía ser yo! No me excluyan de la colmena".