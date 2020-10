Sharon Stone dejó el romance a los 62 ¿Por qué?

Sharon Stone es una actriz reconocida por su personaje en la serie Bajos Instintos, alcanzando un a popularidad a nivel internacional, que incluso la convirtió en un sex symbol en la época los 80’s

Sin embargo, pese a que aún sigue teniendo mucho carisma y presencia, a sus 62 años esta famosa ha decidido dejar las citas y olvidarse del amor, esto según una revelación que le hizo a la actriz Drew Barrymore.

Fue a través del programa “Drew Barrymore Show” que la famosa sex symbol hizo las revelaciones, pues no encuentro gente sincera que valga la pena, y que simplemente no está buscando niños a los que mantener.

"Porque encuentro que la gente no es sincera y no vale la pena mi tiempo. Disfruto más mi tiempo a solas y mi tiempo con mis hijos y amigos(...) Simplemente siento que no necesito otro niño”, reveló en el programa de Televisión.