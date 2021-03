Sharon Stone confesó que le pidieron que tuviera intimidad con su coprotagonista

Sharon Stone se está abriendo sobre algunas de las experiencias inapropiadas que ha soportado a lo largo de su carrera.

En un extracto de sus nuevas memorias The Beauty of Living Twice, extraído por el medio Vanity Fair, Stone recordó múltiples casos en los que los productores se acercaron a tener relaciones sexuales con sus coprotagonistas.

"Tenía la aprobación del actor en mi contrato. A nadie le importaba. Echaban a quien querían. Para mi consternación, a veces. En detrimento de la imagen, a veces", escribió Stone, de 63 años.

La actriz recordó a un productor que la llevó a su oficina y "me explicó por qué debería foll*rme a mi coprotagonista para que pudiéramos tener química en la pantalla".

"Ustedes insistieron en este actor cuando no pudo sacar una escena completa en la prueba", dijo Stone que recordaba haber pensado en ese momento.

"¿Ahora crees que si f*llo con él, se convertirá en un buen actor? Nadie es tan bueno en la cama", declaró la actriz.

"Sentí que podrían haber contratado a un coprotagonista con talento, alguien que pudiera presentar una escena y recordar sus líneas", continuó. "Era mi trabajo actuar y dije que no".

Sharon Stone no sabía que mostraría su zona íntima en pantalla

Stone agregó que el actor "me hizo algunos pases al azar en las próximas semanas", lo que ella sintió que probablemente fue "estimulado" por el productor.

Sharon Stone señaló en las memorias que esta no fue la única vez que le pidieron que tuviera intimidad con otro actor.

"He tenido otros productores de otras películas que vienen a mi tráiler y me preguntan: 'Entonces, ¿vas a f*llar con él o no?... Sabes que sería mejor si lo hicieras'", recordó. "El sexo, no solo la sexualidad en la pantalla, se esperaba desde hace mucho tiempo en mi negocio".

Stone también reflexionó sobre cómo su papel destacado en "Bajos Instintos" fue especialmente desafiante para ella, y dijo que la engañaron para que se quitara la ropa interior durante la infame escena de piernas cruzadas con el pretexto de que su área privada no sería visible en la película.

La actriz Sharon Stone dijo que solo supo la verdad después de ver el final final de la película. "Así fue como vi mi vagina-shot por primera vez, mucho después de que me dijeran: 'No podemos ver nada, solo necesito que te quites las bragas, ya que el blanco refleja la luz, así que sé que tienes puestas las bragas'", escribió.

Aunque Stone se molestó después de la visualización, finalmente, "decidió permitir esta escena en la película".

"Pensé y pensé y decidí permitir esta escena en la película. ¿Por qué? Porque era correcta para la película y para el personaje; y porque, después de todo, lo hice", escribió. ¿Consideras que Sharon Stone fue demasiado sexualizada en su momento? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

