Sharon Osbourne tenía miedo de que Ozzy MURIERA por su adicción al alcohol

La pareja, conformada por el vocalista Ozzy Osbourne y la representante Sharon Osbourne, que ha estado casada durante 38 años y comparte tres hijos juntos, Kelly, Jack y Aimee, se abrió en una entrevista reciente sobre el abuso de sustancias y el efecto que tiene en las familias.

Ozzy, quien ha hablado sobre su adicción en el pasado, ha estado sobrio durante siete años. Durante la batalla de la estrella de rock que comenzó en la década de 1970, Sharon explicó que durante años estuvo 'aterrorizada' de que su esposo muriera.

"Estaba aterrorizada de que se enfermara por la noche, o se cayera, se golpeara la cabeza", comenzó Sharon.

"Siempre me aseguraría de que hubiera alguien allí, vigilándolo durante la noche cuando estaba en la carretera sin mí", declaró la famosa mujer.

Esto motivó a Ozzy Osbourne a dejar el alcohol

En su entrevista conjunta con Variety, Ozzy también admitió que una de las últimas cosas que le dijo su padre antes de morir fue 'haz algo con tu forma de beber', lo que solo lo llevó a tomar otra copa.

No fue hasta que Ozzy Osbourne tuvo una pelea con su hijo Jack, quien recientemente celebró 17 años de sobriedad, que le hizo darse cuenta de cuánto extrañaba como padre a sus propios hijos.

Una fuerte pelea con su hijo Jack, hizo que Ozzy decidiera rehabilitarse, para dejar sus adicciones/Foto: Garaje del Rock

Tuve una discusión con Jack y le dije: “¿Qué has querido j*der? Te daré lo que quieras ”y me dijo:“ ¿Qué tal un padre?”, Explicó Ozzy. "Eso me dio una patada en las pelotas tan fuerte".

En diciembre, Sharon dio positivo a Coronavirus y se estaba recuperando lejos de Ozzy, quien había sufrido una serie de problemas de salud.

El año pasado, el cantante de Black Sabbath fue diagnosticado con Parkinson luego de sufrir complicaciones de salud debido a una caída. ¿Crees que Ozzy Osbourne en algún momento estuvo en riesgo de muerte por sus adicciones? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

