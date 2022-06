Sharon Osbourne habla sobre Ozzy después de la cirugía "que cambió su vida".

Sharon Osbourne mantiene informados a los fanáticos sobre la salud del legendario Ozzy Osbourne después de que se sometió a una cirugía que "cambió su vida" el lunes.

“A nuestra familia le gustaría expresar tanta gratitud por la abrumadora cantidad de amor y apoyo que condujo a la cirugía de Ozzy”, escribió a través de sus Historias de Instagram el martes. “¡Ozzy está bien y en camino a la recuperación! Tu amor significa el mundo para él”.

Una fuente familiar le dijo previamente a medios estadounidenses que habría una "larga cantidad de convalecencia" después de la operación, y que probablemente se llevaría a una enfermera a la casa durante la recuperación del rockero Ozzy Osbourne.

Cirugía de Ozzy Osbourne es difícil a los 73 años

“Ozzy tiene 73 años y cualquier tipo de cirugía cuando envejeces es difícil”, agregó la fuente. “Esto es bastante importante. Le están realineando los alfileres en el cuello y la espalda de cuando tuvo una caída en 2019”.

La caída de 2019 en su casa de Los Ángeles, que requirió que se insertaran 15 tornillos en su columna, solo exasperó las lesiones sufridas por un accidente de quad en 2003. En una entrevista en el programa británico "The Talk", Sharon describió la última operación como "importante" y dijo que podría "determinar el resto de su vida".

Ozzy Osbourne agradece a quienes lo han apoyado por años

Antes del procedimiento del lunes, el Príncipe de las Tinieblas compartió la letra de su canción de 2010 "I Love You All" en su historia de Instagram, concentrándose en la letra, "Durante todos estos años me han apoyado / Dios los bendiga, los amo todos."

La Verdad Noticias informa que, la cirugía es solo la última noticia de salud del líder de Black Sabbath, ya que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en etapa 2 en 2020.

“Hay tantos tipos diferentes de Parkinson: no es una sentencia de muerte por ningún tramo de la imaginación, pero afecta ciertos nervios en su cuerpo”, explicó Sharon, de 69 años, en ese momento. “Y es, es como si tuvieras un buen día, un buen día y luego un día realmente malo”.

