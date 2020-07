Sharkboy y Lavagirl regresan al cine en la película “We Can Be Heroes”/Foto: No somos ñoños

Todos los niños de la década de 2000 recuerdan el clásico de culto que es Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3-D. Bueno, el director Robert Rodríguez (que también dirigió las películas Spy Kids, también llamada Mini Espías en español) anunció recientemente en un panel de la Comic-Con que los amados héroes Sharkboy y Lavagirl regresarán para su nueva película de Netflix llamada “We Can Be Heroes”.

Rodríguez dejó de burlarse del regreso de Sharkboy y Lavagirl el pasado miércoles por la tarde durante el panel "Directores en dirección" de Collider’s Comic-Con @Home, que incluyó al director de Tron Legacy, Joseph Kosinski, y también a Colin Trevorrow de Jurassic World.

La película del niño tiburón y la niña lava recibió una mala recepción cuando salió por primera vez, pero desde entonces ha ganado una especie de culto entre los niños que crecieron viéndola.

Robert pasó gran parte del panel reflexionando sobre sus experiencias haciendo películas para niños e incluso dejó entrever que un posible reinicio de Spy Kids podría estar en camino en el futuro.

El director Robert Rodriguez reveló que también podría realizar en el futuro una nueva película de Mini Espías pero no como una secuela, sino como un reinicio de toda la historia/Foto: Unlockers Cloud Colombia

¿De qué tratará la nueva película de Sharkboy y Lavagirl?

We Can Be Heroes trata sobre 11 hijos de superhéroes que tienen que salvar el mundo después de que sus padres son secuestrados. Ese grupo incluye a la hija de Sharkboy y Lavagirl, que tiene que lidiar con los poderes que heredó de ambos padres.

Taylor Dooley ha confirmado que regresará para interpretar a Lavagirl adulta (aportando su propia experiencia como madre de dos hijos), pero aún no se sabe si Taylor Lautner volverá a interpretar a Sharkboy.

Priyanka Chopra y Pedro Pascal también protagonizarán la película, con Pascal interpretando el "papel tipo Antonio Banderas", según Rodríguez.

¿Cuándo se estrena en Netflix?

Todavía no hay fecha de lanzamiento para la película, lo que significa que tendremos que esperar y preguntarnos cómo dos personajes soñados por un niño de 10 años tuvieron una hija. ¡Espero que estén todos listos!