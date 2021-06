Sharis Cid responde a las críticas sobre su romance con Pedro Canavati

La actriz Sharis Cid arremetió en contra de todos aquellos que han difundido rumores sobre su nuevo romance con el empresario Pedro Canavati, los cuales surgen un par de días después de que ella diera a conocer su relación por medio de una fotografía en Instagram.

De acuerdo a la revista TVNotas, el empresario inició su romance con la actriz cuando él aún se encontraba tramitando su divorcio. Sin embargo, ella utilizó su cuenta de Instagram para asegurar que dichas declaraciones eran mentira, además de asegurar que no dejará que nada ni nadie empañe la felicidad que le da esta nueva relación.

Luego de agradecer las felicitaciones de sus fans y el apoyo que recibió por parte de la prensa, Sharis aseguró que ninguno de los dos tenía compromisos “Pedro es un hombre libre, al igual que yo, con un pasado, sí, al igual que yo, estamos muy emocionados, muy contentos, llevamos muy poco con esta relación, y lo único que queremos es tener paz”.

Asimismo, hizo aclaraciones sobre la edad de ambos y sobre a quién le pertenece el departamento en Vallarta: “Somos adultos, yo tengo 48 años, no 50 como insiste esa revista, él tiene 51, no 55, la que tiene un departamento en Puerto Vallarta soy yo, no él, y es un hombre trabajador, un hombre bueno, un hombre que yo se lo pedí a Dios.”

Por último, desde su cuenta de Instagram aseguró que mantendrá su relación en privado, pues no desea que nadie ni nada arruine su felicidad: “A partir de este momento no voy a dar declaraciones de mi relación, porque quiero mantener mi vida en privado, quiero que esta relación sea mía”.

¿Quién es Pedro Canavati?

Sharis Cid hizo oficial su romance con Pedro Canavati con tierna foto en Instagram.

La pareja no ha dudado en derrochar amor en redes sociales.

Aunque la actriz no ha dado más información sobre su nuevo amor, diversos medios de comunicación han descubierto que Pedro Canavati es un importante empresario originario de Monterrey. Se dice que ambos se conocieron en Ciudad de México y que su romance pudo haber iniciado tres o cuatro meses atrás.

En lo que respecta a redes sociales, el empresario es muy reservado y todo parece indicar que no desea estar involucrado en el mundo del espectáculo. Sin embargo, a través de su perfil de Instagram, el cual mantiene en privado, no deja de dedicarle hermosas palabras a la actriz mexicana.

¿Quién mató al esposo de Sharis Cid?

Isaías Gómez, empresario y novio de la actriz, fue asesinado a principios de octubre del 2018 en San Miguel Allende.

Cabe destacar que Pedro Canavati es el primer hombre con el que Sharis Cid formaliza una relación sentimental. Recordemos que la última pareja que se le conoce a la actriz y presentadora de televisión fue Isaías Gómez, un destacado empresario que fue asesinado.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el asesinato del esposo de la actriz ocurrió a principios de octubre del 2019 a la salida de un restaurante ubicado en San Miguel Allende, Guadalajara, al cual acudió para la inaguración.

Fotografías: Redes Sociales