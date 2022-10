Sharis Cid quería cobrar 50 mil pesos por cantar en el 90's Pop Tour

Las declaraciones de la actriz han causado controversia entre los cibernautas.

Los años pasan y el proyecto de los 90’s Pop Tour sigue gozando de gran éxito. Para prueba de ello tenemos la espectacular presentación que se llevó a cabo el pasado 7 de octubre en la Arena Monterrey y que contó con la participación especial del grupo DKDA.

Alessandra Rosaldo, Ernesto D'Alesio, Jan, Paola Cantú, Patricio Borghetti y Verónica Jaspeado continuaron celebrando su reencuentro en el escenario, desde donde interpretaron sus más grandes éxitos musicales, mismos que fueron coreados y bailados por todos los asistentes.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que Sharis Cid no estuvo presente, esto pese a que sí participó en la gira de conciertos de Ernesto D’Alessio ofreció y que tuvo a DKDA como artistas invitados el pasado 26 de mayo en el Teatro Metropolitan de la CDMX.

Sharis Cid confirma rumores

La actriz asegura que está dispuesta a participar en el tour, siempre y cuando paguen la cifra que ella pide.

Martha Figueroa dio a conocer en el programa Con Permiso de Unicable que la actriz había pedido 50 mil pesos para aceptar presentarse junto a DKDA en las presentaciones del 90’s Pop Tour. Dicha información fue confirmada por ella misma y dio las razones por las cuales pedía tal cantidad, además de que negó alguna rivalidad con sus compañeros.

“Tu trabajo vale y vale mucho… Si algún día Ari y BOBO Producciones me quieren y me quieren pagar lo que pedí feliz de la vida estoy ahí, gratis no. Mi trabajo cuesta y bastante, 28 años de carrera valen mucho”, fue el contundente mensaje de Sharis Cid que publicó originalmente en sus historias de Instagram y posteriormente compartió en TikTok

¿Cuándo inicio el 90's Pop Tour?

La gira de concierto protagonizada por los máximos exponentes de la música en la década de los 90's en México cuenta ya con 4 temporadas.

El 90’s Pop Tour inició el 24 de marzo de 2017 en la Arena Monterrey y los artistas que estuvieron presentes en la primera etapa fueron OV7, Aleks Syntek, Fey, JNS, Erik Rubín, Caló, Litzy y The Sacados. A lo largo de 5 años, la gira ha sufrido significativos cambios en lo que respecta a su elenco y su repertorio musical pero siguen gozando de gran éxito.

