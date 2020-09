Sharis Cid, actriz de Televisa, confirma ser positiva al Covid-19

Aunque en un principio negó su resultado, la actriz Sharis Cid confirmó haber resultado positiva a la prueba del Covid-19, la cual se realizó después de haber presentado algunos síntomas desde la semana pasada.

Mediante una transmisión en su cuenta de Instagram, la actriz de Televisa se disculpó por haber negado su contagio al principio, asegurando que siempre se ha distinguido por ser una mujer honesta, aclarando que sí es portadora de Coronavirus.

De esta manera Sharis Cid explicó que desde la semana pasada comenzó a presentar algunos síntomas que confundió con una alergia, sin embargo al notar que no mejoraba es cuando decidió hacerse la prueba.

“No sentí absolutamente pérdida de olfato, no perdí el gusto, no me duele la cabeza, no me duele el cuerpo, me siento extremadamente bien”