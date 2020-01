Shanik Berman se somete a un procedimiento estético por miedo a su edad real, ¡EN VIVO!

Desde hace algunos meses, las conductoras del programa matutino de Televisa “Hoy” se han estado realizando procedimientos estéticos en vivo, supuestamente hechos por profesionales del área de las cirugías estéticas. Andrea Legarreta y Galilea Montijo han sido los “conejillos de indias” de esas secciones del programa “Hoy” y en más de una ocasión las han criticado por hacerse estos tratamientos directo en el foro de Televisa y hasta con maquillaje puesto.

No obstante, en esta ocasión la que fungió como modelo para el procedimiento estético, fue la conductora y periodista Shanik Berman. Aunque Shanik afirmó que el procedimiento es casi indoloro y sencillo, y fue realizado por el cirujano vascular Juan Carlos Arellano, el público no estuvo tan contento con ver en vivo el tratamiento cosmético que Berman se realizó en el cuello.

De acuerdo con el especialista, a Shanik Berman le aplicaron ácido hialurónico en el cuello, con la finalidad de reducir las arrugas que la conductora tiene en esa zona, este tratamiento fue llamado en el programa “Armonizado de Cuello”. El médico señaló que el resultado exacto de las inyecciones se podrían ver mejor después de 10 días del procedimiento.

Los internautas criticaron a Shanik Berman por su trauma con la edad

Cuando la conductora y compañera de Berman, Galilea Montijo, estaba anunciando lo que le harían a Shanik Berman, ella escuchó que Montijo la llamó “abuela”, lo que enfureció a la periodista, quien ha afirmado en sus redes sociales que tiene miedo de decir su propia edad.

Por esta razón, cientos de internautas de las redes sociales la criticaron por no aceptar su edad real que es de 61 años. Incluso la misma Galilea Montijo se sorprendió con la reacción de Berman. No obstante, hay quienes le recomendaron a Shanik Berman que aprenda a reconocer su edad y llevarla con dignidad, y no sentirse ofendida por ser una mujer mayor ni tampoco volver adicta a las cirugías, ya que aún luce muy bien.

Los usuarios criticaron negativamente la decisión de Shanik Berman

