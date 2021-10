Shanik Berman abandona programa de Hoy tras críticas de Galilea Montijo

Galilea Montijo y Shanik Berman protagonizaron una discusión en plena transmisión en vivo del programa “Hoy” que terminó con la periodista de espectáculos abandonando el set y llorando.

En el programa emitido hace varios años, Berman presentaba una nota de cuando Irán Castillo y Mario Domm, vocalista del grupo “Camila” eran pareja y fueron captados saliendo de un lugar público. La también conductora opinó que Irán Castillo había pagado por todo, sugiriendo que el compositor era poco caballeroso por permitirlo.

Cuando la conductora jalisciense de Hoy contradijo a Berman al cuestionarla cómo supo quién había pagado la salida, la experta en espectáculos reaccionó levantándose y abandonando el set del matutino de Televisa.

Es mi opinión. A parte, ¿tú que traes? Desde que llegué, no te han dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas”, reclamó la locutora de Radio Fórmula a Galilea.

Shanik Berman se ofende con Galilea Montijo

Berman tuvo que ser atendida por la entonces productora del programa.

En esa ocasión, aparentemente Shanik Berman no estaba de humor o se encontraba muy susceptible, ya que no aguantó las burlas de sus compañeros y trata de salir del set, dejando asombrados a los conductores.

“Mira, chula: Este es tu programa, yo, ¿para qué te incomodo? ¿Para qué te incomodo? ¿Para qué incomodo a la señorita?”, expresó Shanik antes de levantarse. Andrea Legarreta, en medio del bochornoso momento, intenta convencerla de que se quede, pero Berman insiste.

Mientras que Galilea bromeó con que Berman estaba haciendo un berrinche porque andaba “hormonal”, la periodista decidió salir del estudio, siendo captado el momento por las cámaras del programa.

La entonces productora Carmen Armendáriz salió en busca de Shanik e impidió que abandonara el set de grabación, mientras el resto del elenco hacía como que nada había pasado y buscaban que regresara.

¿Galilea Montijo se va de Hoy?

Galilea aún no abandona el programa Hoy.

Desde que Tania Rincón se integró como conductora en Hoy el 11 de octubre, han surgido especulaciones de que pudo haber sustituido a Galilea Montijo, debido a que la conductora estrella del matutino no había aparecido en emisiones recientes.

Sin embargo, durante la emisión del 13 de octubre los conductores aclararon la situación y explicaron que Galilea simplemente se tomó unos días de vacaciones, y Tania Rincón aseguró que no le quitó el lugar a la jalisciense. La Verdad Noticias.

