Shakira y los tres escándalos más grandes de su carrera antes de Piqué

Mucho antes de que Gerard Piqué llegara a su vida, el nombre de Shakira ya sonaba en todos los rincones del mundo y era considerado una de las grandes aportaciones latinas a la industria musical.

Con el éxito constante es innegable que la colombiana pudiera evitar los escándalos, aún y cuando salía bien librada de ellos en su mayoría.

Por tanto y antes de su escandalosa separación con Piqué, la colombiana tuvo otras polémicas que mancharon su imagen a nivel mundial y que sin duda la pusieron en serios aprietos.

Seguramente en más de una ocasión has escuchado que la cantante ha plagiado o sido acusada de plagiar canciones, tal como le sucedió en al menos tres ocasiones con sus grandes éxitos.

Concretamente los temas Hips Don't Lie, Loca y Waka Waka fueron acusados por tener estrofas de otros temas, que aunque nunca sonaron, consideraron como plagio, sin embargo dichas demandas y acusaciones nunca procedieron.

En 2011 la barranquillera estrenaba el video oficial de su tema "Can't Remember To Forget You" a dueto con Riahnna, hecho que provocó fuertes críticas por las imágenes mostradas en video y las caricias que ambas mujeres se daban.

Muy al inicio de su carrera la cantante se presentaba con gran éxito en los escenarios de su país, sin embargo un 16 de agosto de 1996 la tragedia estuvo presente durante una presentación en Barranquilla, pues debido a una avalancha humana al menos tres personas perdieron la vida, un hecho que la cantante nunca pudo olvidar.

Como previamente te hemos informado en La Verdad Noticias, la separación entre la colombiana y el español se dio a conocer de manera oficial a finales de mayo, encabezando las noticias de la farándula, sin embargo ninguno de los dos ha dado declaraciones en público.

Concretamente se manejó que Gerard Piqué había dejado la casa que compartía con la cantante y optado por iniciar de nueva cuenta con una vida de soltero en su departamento de Barcelona, siendo captado noche tras noche en fiestas nocturas acompañado de hermosas modelos y acaparando las noticias de la farándula.

Shakira mientras tanto se prepara para lanzar su nuevo disco, el cual pretende salir a la luz a finales de año y con colaboraciones con artistas como Raw Alejandro, Camila Cabello, Black Eyed Peas, entre otros.

