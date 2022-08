Shakira y la vez que subastó su chamarra del Super Bowl en 650 mil pesos

La chamarra que usó en el Super Bowl subastada por una buena causa

Shakira no solamente ha destacado por su innumerable belleza y talento sino también por el enorme corazón que la distingue y que la ha llevado a apadrinar varias causas alrededor del mundo.

La legendaria cantante colombiana en varias ocasiones ha demostrado lo caritativa y bondadosa que es al momento de realizar donaciones para quienes menos tienen, tal es el caso de sus fundaciones en pro de la educación y la alimentación de las infancias en Colombia.

Cómo olvidar su épica presentación en el mediotiempo del Super Bowl LIV, dónde la cantante aprovechó el spotlight para subastar parte de su vestuario en varios miles de dólares y utilizar las ganancias de ello en causas benéficas.

El 2020 la colombiana engalanó el evento más importante de música en el deporte, siendo tendencia con el movimiento de caderas y el repaso por sus innumerables éxitos que la han consolidado esos más de 30 años de trayectoria artística.

En dicha presentación utilizó un vestuario dorado con una chamarra diseñada exclusivamente para ella, misma que fue subastada en miles de dólares para utilizar dicho dinero en causas benéficas.

De tal manera la intérprete de "Te felicito" logró reunir poco más de 600 mil pesos, mismos que fueron utilizados para la fundación Pies Descalzos que desde 1997 se encarga de la educación de miles de niños en Colombia.

Shakira en el Super Bowl 2020

Con un total de 12 minutos de presentación, la legendaria cantante colombiana y Jennifer López deleitaron a sus seguidores con un popurrí de sus mejores éxitos.

La barranquillera interpretó "She Wolf", "Empire", "Ojos Así", "I Like It", "Whenever Werever", "Hips Don't Lie" y "Waka Waka".

Desde ese entonces los fanáticos de Shakira piden que el Super Bowl le dé un medio tiempo completo a ella, pues faltaron muchísimos éxitos para interpretar y que sin duda han sido referente en la industria del entretenimiento.



