Shakira y Piqué siguen en desacuerdo por la custodia legal de sus hijos

En desacuerdo por custodia legal de sus hijos

Luego de que días atrás la prensa internacional señalara que Shakira y Piqué habrían llegado a un acuerdo temporal por la custodia de sus hijos, ahora todo parece indicar que el futbolista español no estaría del todo contento.

Dichas afirmaciones se refuerzan luego de que la cantante barranquillera regresará a Barcelona con la compañía de sus hijos, esto suponiendo será para arreglar los detalles de su separación con Piqué y los asuntos legales con la hacienda española.

Y es que luego de que Shakira llegara a Miami para empezar de nuevo, todo parece indicar que no será tan sencillo como se esperaba, pues Piqué no está de acuerdo en todo con qué la colombiana se lleve a sus hijos a otro continente.

En desacuerdo por custodia legal de sus hijos

En desacuerdo por custodia legal de sus hijos

Diversos medios del espectáculo han asegurado que Shakira y Piqué nuevamente se han confrontado por la custodia legal de Milan y Sasha, de tal manera que no logran llegar a un acuerdo general.

Y es que según el programa 'Chisme No Like', la intérprete de 'Te Felicito' incluso ya habría encontrado lugar para vivir en la ciudad de Miami.

“Shakira habría visitado, según una famosa inmobiliaria, fue a visitar […] una casa de 20 millones de dólares, también en Miami Beach, y no es para habitarla, porque me dijeron los vecinos que esa casa es para demolerla, entonces posiblemente Shakira además de esa mansión que nunca le gustó, pero nunca pudo vender, estaría viendo este terreno para armar la casa de sus sueños”, contó Javier Ceriani, titular de Chisme No Like.

Además todo apunta a que el futbolista del FC Barcelona estaría aceptando renovar su contrato con el club, de tal manera que se le complica aún más la gestión para poder visitar a sus hijos en los Estados Unidos.

Te puede interesar: Shakira y los tres escándalos más grandes de su carrera antes de Piqué

Todo sobre la separación de Shakira y Piqué

Todo sobre la separación de Shakira y Piqué

Como en varias ocasiones tenemos informado en La Verdad Noticias, la pareja hizo pública su separación a finales de mayo pasado, indicando que se concentrarán y velarán por el bienestar de sus hijos.

Muchos se dijo sobre los motivos reales en su separación, tanto como que Piqué le era infiel a la colombiana con hermosas modelos, hasta como que la intérprete prefirió enfocarse en su trabajo y en su familia.

De momento Piqué entrena en pretemporada con el FC Barcelona mientras que Shakira prepara el lanzamiento de su nuevo disco que pretende salir al mercado a finales del año.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!