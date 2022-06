Shakira y Jlo en el Super Bowl

El mundo entero se emocionó cuando en el año 2019 Shakira y Jennifer López anunciaron que serían las estrellas del halftime del Super Bowl 2020 y no fue en balde pues hoy en día es uno de los medios tiempos más recordados y aclamados.

Sin duda alguna el 2 de febrero se vivió toda una fiesta en la que entre artistas latinas y protestas escondidas se disfrutó del ritmo y de la música en el Hard Rock Stadium ubicado en la ciudad de Miami Gardens, Florida.

Si te gustaría saber cómo fue la lluvia de ideas y la creación del gran espectáculo desde el punto de vista de Jennifer López, ya puedes ver su documental “Halftime” por medio de la plataforma de Streaming de Netflix.

Entrevista de Shakira y Jlo

En una entrevista que les hicieron a Shakira y Jlo, hablaron sobre cómo esa edición del Super Bowl no solo sería un espectáculo para ver sino que tendría una connotación social y un peso importante que mostraría la relevancia de los latinos en Estados Unidos y el mundo.

Canción que Shakira rechazó cantar con Jennifer López

La canción que Shakira no quiso interpretar en el Super Bowl fue “Born in the USA” y esto se debe simplemente a que Shakira no nació en los Estados Unidos. Por su parte, Jennifer López quería que cantaran esa canción para cerrar el espectáculo pues se sabe que es una canción de protesta pero además cabe destacar que en 2020 aún gobernaba Donald Trump quien abiertamente discriminaba a los latinos.

Como Shakira se negó, Jlo no se quedó con las ganas de hacerlo pues mientras su hija Emme Muñiz y ella interpretaban un fragmento de esa canción, Jennifer López se mostró una bandera puertorriqueña en honor a los latinos y en especial a sus padres. Por otro lado, Shakira no se sumó a su propuesta pero en su momento del show cantó la frase “en barranquilla me quedo” de la canción homónima.

¿Quiénes cantaron con Shakira y Jennifer López?

El medio tiempo del Super Bowl fue toda una fiesta latina repleta de artistas de renombre y las grandes personalidades que acompañaron a Shakira y a Jennifer López fueron Bad Bunny, J. Balvin y Emme Muñiz, quien es la hija de la propia JLo.

