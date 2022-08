¿Shakira y Carlos Vives fueron novios?

Shakira y Carlos Vives tienen tanto en común que no sería una sorpresa que en algún punto de sus vidas hayan tenido una relación amorosa, pues los dos son colombianos, cantantes, compositores y manejan bicicleta.

Sin embargo, ellos no fueron novios, al contrario, son tan buenos amigos que Vives nunca ha dudado en demostrar todo el cariño que siente por su amiga y colega barranquillera.

Su amistad es tal que incluso tuvieron que ir juntos a los juzgados cuando los demandaron por plagio por la canción que tienen en común, es decir, “La Bicicleta”, que por cierto, ganaron la demanda.

Pero uno de los momentos más emotivos que han vivido fue cuando este 2022, Carlos Vives homenajeó a Shakira por su cumpleaños, dedicándole su canción “Currambera”. ¿La llegaste a escuchar?

Es preciso mencionar que Carlos Vives y Shakira mantienen una relación amistosa y laboral desde que se conocieron a principios de los 2000 y cantaron juntos en un evento de beneficencia en el que tuvieron que interpretar juntos el tema musical “La Gota Fría”.

Cuando Carlos Vives estaba por estrenar su canción “Currambera”, realizó una video llamada con Shakira para que pudiera escuchar el tema musical que ya estaba por completo terminado, tanto en lo musical como en su videoclip, y lo que shakira dijo fue:

“Carlos, es el mejor regalo que me han hecho… te agradezco tanto, de verdad, no merezco esto y me emociona muchísimo que homenajeas a mi tierra, que homenajeas a mi gente, a mi papá y a la mujer barranquillera.