Shakira y Alejandro Sanz se reúnen de nuevo para interpretarnos  LA TORTURA

Los cambios no suceden de la nada…Tenemos un compromiso con el planeta…proteger, cuidar y actuar. En #LaGira vivimos el mensaje, vestimos el mensaje. Únete al cambio para la protección de los océanos. @ecoalf #BecauseThereIsNoPlanetB . ���� https://bit.ly/2Zixahw

A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) on Jun 10, 2019 at 8:59am PDT