Shakira subió candente foto para celebrar los 5 años de su álbum homónimo

Shakira lleva más de 20 años de carrera artística, siendo una de las cantantes latinas más importantes y reconocidas en el mundo, teniendo éxitos como “loca” “waka waka” “Salió el sol” entre otros.

La cantante de 42 años de edad subió este jueves 21 de marzo una fotografía con la que conmemoró que hace 5 años saliera su álbum homónimo “Shakira” el cual se recuerda por la polémica canción “Can’t remember to forget you” que canta a dúo con Rihana, y con un video musical muy sensual y provocativo.

En la fotografía se ve a la cantante con la portada del álbum, donde se le ve con una imagen provocativa y sensual, sin embargo, decidió cambiar la “S” e Shakira, por un numero 5.

Sus fans no dudaron en recordarle que puede pasar el tiempo, pero seguirán siendo fieles a la cantante colombiana.

“Un álbum con canciones muy lindas” “Uno de tus mejores discos en muchos años” “Un álbum increíble, me encantó todo. Mis favoritas Empire, the one thing, chasing shadows y that way”, fueron los comentarios de algunos de sus seguidores.