Shakira se suma a las peticiones para reducir condena de Rogel Aguilera

Shakira se une a las peticiones por caso del camionero cubano

El caso del camionero cubano, Rogel Lázaro Aguilera-Mederos ha llegado hasta las grandes celebridades, siendo ahora Shakira quien se sumara al movimiento para pedir considerar la situacción de su condena.

Fue a través de sus redes sociales donde la cantante se hizo presente con las peticiones, pidiendo también a sus fanáticos que se sumen a las firmas de la página Change.org.

Cabe resaltar que el hombre fue condenado a 110 años de prisión por un accidente fatal, sin embargo su caso ha dado un revés a nivel mundial por las súplicas del condenado y de su propia familia.

La popular cantante se unió este miércoles a las personas que piden clemencia para Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, el cual fue sentenciado en el estado de Colorado a 110 años de prisión tras ser declarado culpable de homicidio vehicular.

"Me alivia saber que el fiscal del distrito ha dado un paso hacia la reapertura de este doloroso caso. Los tecnisismos en esta sentencia no deben prevalecer sobre la discreción judicial ni equivaler a una injusticia y a una pena de prisión de por vida por un incidente que, aunque trágico para todos los involucrados ha sido un mero accidente-- por lo tanto, debemos seguir presionando para que no se cometa una injustica tan grave como esta", indicó.

A su vez la colombiana pidió en su cuenta de instagram que, sus seguidores se involucren y firmen la petición para que se haga justicia por el hombre en cuestión.

Caso Rogel Lázaro Aguilera-Mederos

En abril del 2019, Aguilera-Mederos conducía a 135 kilómetros por hora por una autopista interestatal de Colorado cuando los frenos de su camión fallaron y chocó contra más de dos decenas de vehículos.

En dicho accidente hubieron cuatro fallecidos y varios heridos, por lo cual fue condenado a 110 años de prisión por ello.

Fue este 13 de diciembre cuando Rogel Lázaro Aguilera-Mederos recibió la sentencia por homicidio vehicular y otros 23 cargos, lo cual ha hecho que toda una comunidad se apiade de él.

Tal como lo hizo la cantante Shakira, también se supo que la socialité Kim Kardashian habló al respecto sobre la situación.

