Shakira se queda callada ante el anuncio del retiro de Piqué

El anuncio del futbolista español sorprendió a todo mundo.

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Gerard Piqué anunciaba por medio de un emotivo video compartido en sus redes sociales oficiales que se retira del fútbol luego haber jugado 18 temporadas, la mayoría de ellas como parte del FC Barcelona.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será”, declaró Piqué, quien presumió inéditos momentos de su infancia y agradeció todo el apoyo recibido.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Tal y como lo anunció, el futbolista español de 35 años de edad jugará su último partido este sábado 5 de noviembre en el Spotify Camp Nou, desde donde el FC Barcelona recibirá al Unión Deportiva Almería en el encuentro de la fecha 13 de la Liga de España.

Shakira guarda silencio al respecto

La cantante colombiana prefirió promocionar su nuevo sencillo musical que pronunciarse al respecto del tema.

No se puede negar que Shakira siempre destacó por celebrar los logros de su pareja en la escena futbolística. Sin embargo, los fieles fanáticos se han quedado con la boca abierta al ver que no se ha pronunciado al respecto del tema en ninguna de sus redes sociales.

Al contrario, la cantante colombiana ha preferido anunciar que el detrás de cámara del video musical de ‘Monotonía’, nombre que recibe su última canción en colaboración de Ozuna donde habla de su mediática separación, ya está disponible en su canal oficial de YouTube.

¿Qué paso entre Shakira y Piqué?

Mientras él rehace su vida amorosa y la polémica continúa, la cantante se enfoca en sus hijos y en su carrera musical.

Fue en junio pasado cuando te dimos a conocer que Shakira y Gerard Piqué ponían fin a su relación sentimental entre rumores de una infidelidad por parte del futbolista español. Sin embargo, su separación no ha sido nada fácil para ambas estrellas, quienes son víctima del acoso de la prensa mientras intentan rehacer sus vidas por separados.

