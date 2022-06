Shakira se negó a cantar esta canción con JLO en el Super Bowl LIV

La canción que se negó a cantar con JLO en el Super Bowl LIV

Shakira se habría negado a cantar una canción con Jennifer López, según ha sido revelado por la cantante en su más reciente documental halftime, producción de Netflix dónde narra el proceso creativo de show de mediotiempo del Super Bowl LIV.

La Diva del Bronx ha dado mucho de que hablar luego de presentar en un reciente festival el documental en que colaboró con Netflix, dónde además de su espectáculo de baile, también narra algunos aspectos decisivos en su carrera.

Luego de asegurar que cantar junto a Shakira en el Super Bowl fue un completo error, la también actriz habría contado como la colombiana se enfrentó a ella en el proceso de elección de canciones..

JLO protagonizó en 2020 junto a Shakira el espectáculo de mediotiempo del Super Bowl LIV, que aunque hoy en día es catalogado como uno de los mejores de la historia, fue todo un desafío para ambas estrellas.

Jlo narra qué inicialmente le habría propuesto a la colombiana cerrar el espectáculo con una crítica hacia el gobierno de Donald Trump, específicamente interpretando juntas el tema Born in the USA.

"Yo no nací en Estados Unidos", señaló Shakira. "Pero a todos les gusta cantar esa canción, y cuando Estados Unidos está en su mejor momento, todos quieren venir aquí", contestó López.

Finalmente dicho acto si apareció en pantalla, con la colombiana la batería y la hija menor de Jennifer Lopez interpretando.

Con un total de 12 minutos de presentación, la legendaria cantante colombiana y Jennifer López deleitaron a sus seguidores con un popurrí de sus mejores éxitos.

Shakira interpretó "She Wolf", "Empire", "Ojos Así", "I Like It", "Whenever Werever", "Hips Don't Lie" y "Waka Waka".

En tanto Jennifer López aprovechó el escenario para mostrar sus mejores pasos de baile y rendir tributo a la comunidad latina de los Estados Unidos.

