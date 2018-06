¡Shakira se equivoca en pleno concierto y así reaccionó!

Shakira paso tremendo oso cuando en uno de sus conciertos hizo algo que nadie se esperaba, pues la colombiana estaba tan emocionada con entregarse a su público de nueva cuenta en Francia y durante su interpretación de la canción 'Inevitable' tuvo un pequeño error que no pasó desapercibido y por consiguiente todos se dieron cuenta, pues la expresión en el rostro de Shakira fue lo que la delató.

Resulta que la cantante se equivocó y le cambió la letra a dicho tema, a pesar de que es una melodía de su creación y que por años ha cantado, sin querer mezcló la primera y segunda estrofa.

Cuando se dio cuenta de su error, hizo una mueca que lo dijo TODO, no obstante lo tomó con humor y continuó como si nada hubiera pasado. Pues todo iba bien en su interpretación, hasta que se le salió de las manos y todos se dieron cuenta.

No cabe duda que los escándalos no paran de acechar a Shakira, por un lado sus problemas con Piqué, el dinero que le debe a Hacienda y el mensaje oculto en los productos de su más reciente gira, El Dorado World Tour, son algunos detalles que los fanáticos no han dejado de tomar en cuenta para criticarla o apoyarla, pero lo que ocurrió en su más reciente concierto fue inolvidable.

Shakira.

Mira el momento exacto del error de Shakira en pleno concierto: