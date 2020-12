Shakira se convierte en la cantante más buscada en Google en 2020

Google ha presentado su Year in Search List, que revela todas las tendencias de 2020, incluida la música, las películas, los equipos deportivos y más. En los Estados Unidos, Shakira encabeza la lista de artistas y bandas de mayor tendencia.

La lista está seguida de August Alsina, Adele, Doja Cat, Grimes, Van Halen, Lizzo, Tamar Braxton, Quando Rondo y Tory Lanez. Shak es también la séptima persona de tendencia del año, justo por encima de Tom Brady, Kanye West y Vanessa Bryant.

Pero la superestrella latina, que actualmente está dando vueltas con el sencillo "Girl Like Me" asistido por Black Eyed Peas, no es la única colombiana en la lista.

Por segundo año, Karol G aterrizó en la lista “el año en búsquedas de Google” con la búsqueda `` ¿Que es Tusa?" o "¿Qué es Tusa?" El término subió del número 10 al número 3 este año en la lista "Que es ..." bajo los términos populares de Estados Unidos buscados en español, después de "¿que es el Coronavirus?" y "¿que es una pandemia?"

Karol G le dijo anteriormente a Billboard que "Tusa" es la jerga colombiana para el dolor de corazón.

En el bop pegadizo, la artista colombiana canta sobre una chica que cree haber superado a su ex pero se pone muy triste cada vez que escucha la canción que le recuerda a él. Los versos de rap de Nicki, por otro lado, le aseguran a su ex que es su pérdida y ahora ella ha seguido adelante.

Cabe señalar que Shakira forma parte de las búsquedas de mayor tendencia de Google y no es necesariamente la artista más buscada por otras plataformas. La Verdad Noticias trae para ti la lista completa de Google Year in Search 2020, haz clic aquí.

