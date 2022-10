Shakira rompe récord con canciones de cuatro décadas en Spotify

El récord que consiguió en Spotify con cuatro sencillos

Shakira sigue demostrando por qué es una de las cantantes más exitosas de la historia, pues una vez más rompe un importante récord en la famosa plataforma de Spotify, colocándose a la altura de leyendas como Michael Jackson, Eminem y Elton Jhon.

La famosa cantautora barranquillera ha estado durante varios años dominando los listados mundiales que miden el éxito y calidad de las canciones favoritas del público.

Ahora con su próximo lanzamiento musical en camino, la cantante se sumaría a la selecta lista de artistas con récords de canciones en cuatro décadas diferentes, uno que incluso ya le pertenecía desde el año pasado.

Si de por si Shakira es, según la Rollin Stones, la cantante latina más exitosa de todos los tiempos, ahora este nuevo récord parece reforzar dicha leyenda, pues también es la primera mujer en lograrlo.

La colombiana es ahora la primera mujer latina con sencillos de cuatro décadas con más de 200 millones de reproducciones en Spotify.

En concreto, estas canciones son Antología e Inevitable de los años noventa, de la década del 2000 destacan Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie, La tortura, entre otras. De la década de 2010 están Waka Waka, Can’t Remember To Forget You y Chantaje y mientras que de esta década, la de 2020, destaca Me Gusta, la colaboración con Anuel AA, y Te felicito.

Con este importante récord la latina se une al selecto grupo de artistas en lograrlo, compartiendo sitio con Elton John, Enimen y Michael Jackson.

Shakira nuevas canciones 2022

Hace apenas un par de semanas la cantante lanzó "Don't You Worry", tema en colaboración con Black Eyed Peas y David Guetta y este año nos sorprendió con 'Te Felicito', canción a dueto con Rauw Alejandro que incluso logró nominación al Latin Grammy.

En las últimas horas se fue revelando parte de la letra de "Monotonía", tema que será en colaboración con Ozuna y el cual saldrá en próximos días.

Y por si fuera poco, fuentes cercanas aseguran que Shakira trabajó con Bizarrap, el rapero argetino con quien estará en su session #50, una de las más esperadas del año.

