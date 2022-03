Shakira revela los motivos de sus constantes peleas con Gerard Piqué

La colombiana dio detalles de su relación sentimental en entrevista para el podcast Welcome to Planet Weirdo.

Shakira causó gran revuelo entres sus fieles fanáticos al revelar que su relación sentimental con Gerard Piqué no es perfecta y que las peleas entre los dos surgen debido a que ella es muy impuntual, algo que no suele ser del agrado de quien es su pareja y padre de sus hijos.

Todo comenzó cuando Holly H, presentadora del podcast Planet Weirdo le cuestionó sobre cuánto tiempo esperaría a alguien. Sin embargo, la cantante sorprendió al asegurar que es a ella a quien tiene que esperar: “Mi pobre esposo, novio, el padre de mis hijos, como lo quieras llamar, me tiene que esperar mucho tiempo. Está cansado de esperarme”.

La cantante asegura que ella suele ser muy impuntual, lo cual enoja a su pareja y padre de sus hijos.

Asimismo, explicó que debido a que es futbolista, él es muy estricto en lo que a tiempo se refiere, lo cual ha provocado que surjan algunas discusiones entre ellos: “Él es muy estricto, muy puntual… Yo me he hecho más puntual desde que estoy con él, pero las veces que llegamos a pelear es porque yo llego tarde y él me está esperando”.

De igual modo, la intérprete de ‘Antología’ señaló que su noción del tiempo se ha visto afectada por su carrera musical, misma que le exige trabajar días enteros, incluyendo los fines de semana: “Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo”.

No creyeron que triunfaría en la música

Hoy en día, es una de las artistas más exitosas en la música a nivel latinoamericano.

Por otro lado, la estrella colombiana señaló que tener un vibrato marcado le ayudó a destacar dentro de la industria musical, esto pese a que cuando era niña fue rechazada del coro de la escuela por este mismo detalle, el cual también le costó duras críticas de sus compañeros. Sin embargo, su confianza en ella misma y el apoyo de sus padres la animó a nunca rendirse.

“Una de las cosas que hacen que mi voz sea reconocida es mi vibrato, y eso realmente contribuyó mucho a mi carrera artística… Tuve que luchar en cierto momento porque quería ser parte del coro de la escuela, pero el profesor de música estaba en contra… Mis amigos solían burlarse de mi voz diciendo que parecía ‘una cabra’”, declaró en el podcast de Holly H.

¿Cómo se conocieron Gerard Piqué y Shakira?

Milan y Sasha son frutos del gran amor entre el futbolista español y la cantante colombiana.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Shakira y Gerard Piqué se conocieron durante la grabación del video musical de ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, tema que fungió como himno de la Copa Mundial de la FIFA 2010. Un año más tarde anunciaron su relación y hoy en día son padres de dos niños: Milan y Sasha.

Fotografías: Redes Sociales