Shakira repitió vestido en la boda de Messi-Antonela

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Shakira sorprendió con su elección de vestuario en la gran fiesta rosarina de Leo Messi y Antonela Rocuzzo. Pues la elección del vestido dejó mucho que desear, así como el sorprendente peinado que llevó a la boda.

¿Shakira repitió el look?

El problema no fue el vestido repetido

Shakira repitió el look que había usado en una producción de fotos yAlgunos hasta dijeron que parecía peinada por ella misma, que en este caso, no sería un elogio.Repetir looks es de hecho una tendencia mundial (la reina Máxima de Holanda, por ejemplo, hasta recicla outfits que usó años atrás).en particular, porque el resto de las invitadas femeninas estaban impecables. Y además porque Shakira no suele ser una fashion victim; su look, aunque no se destaca, es por lo general correcto. ¿Por qué Shakira tomó el riesgo de ser "la peor vestida de la noche"? Según trascendió,¿Cómo? Sí. Sucede que(a nivel mundial) y obviamente, mucha de la prensa iba a estar mirándola. En medio de rumores de supuesta discordia entre ella y la novia, ser el centro de la atención no era lo más deseable para Shakira. Así que optó por lo fácil: se vistió "de menos" y no "de más". Son todos rumores, claro, pero sería una explicación lógica al desacertado look de la cantante.Además, la actriz Gimena Accardi fue con similar vestido a la colombiana. Una situación penosa que las mujeres evitan en un casamiento. Eso es tener mala suerte.