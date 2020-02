Shakira quería ser como Tatiana al inicio de su carrera musical

Tatiana no siempre fue la conocida “reina de los niños”, sino que la cantante inició su carrera en la música pop y posteriormente fue escalando hasta convertirse en una de las cantantes infantiles más recordadas de todo México.

Sin embargo, Tatiana seguramente ha sido la fuente de inspiración de diversas estrellas de la música y la televisión, una de ellas es la colombiana Shakira, quien recientemente se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV a lado de Jennifer Lopez.

Fue la misma cantante Tatiana la que reveló este interesante dato sobre la barranquillera, ya que a través de una publicación en su cuenta oficial de facebook, Tatiana compartió la anécdota de cuando conoció por primera vez a Shakira cuando aún se encontraba promocionando su disco “Pies Descalzos”, el cual la llevaría a la cima del éxito musical.

La reina de los niños escribió en su publicación lo emocionada que estaba de haber visto el show de medio tiempo del Súper Tazón, y con ello, relató el momento cuando se encontró por vez primera a la intérprete de “Waka Waka” que en esa época era una jovencita.

“En 1995 me invitaron a un evento por el aniversario de un restaurante en la Ciudad de México, al cual acudieron muchos compañeros artistas. En la entrada de los invitados de pronto veo a Shakira, que en ese entonces apenas promocionaba el disco "Pies Descalzos", que fue su debut en México…”, escribió Tatiana.

De este modo, Tatiana narró cómo Shakira enseguida la reconoció y la llamó “la de las pepitas”, ya que cuando se presentó por primera vez en Colombia, llevaba un vestido estampado con bolitas (pepitas). Incluso Shakira le reveló a la reina de los niños que ella quería ser su versión colombiana.

"Cuando saqué mi primer disco me inspiraba mucho en ti y la disquera me decía que querían que yo fuera la Tatiana colombiana así que veía tus portadas". Yo me quede impactada por su sencillez y su memoria”, confesó Tatiana sobre las palabras que le dijo Shakira.