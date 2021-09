Shakira publica video bailando junto a sus hijos y se vuelven la sensación

Shakira es conocida no solo por su destacada carrera musical y como cantautora, sino también por sus impresionantes movimientos de baile que enloquecen a todos sus fans. Y posiblemente sus hijos, Milan de 8 y Sasha de 6 años, han heredado su gusto por la danza.

Ya que la cantante de “Don’t Wait Up” protagonizó un video para TikTok, junto a sus dos pequeños que se ha convertido en la sensación de las redes sociales. Ya que la colombiana y los niños aparecen bailando el "challenge" de “In Da Getto”, el más reciente hit musical de J Balvin.

“In Da Getto” con mis nuevos bailarines”, escribió la artista en la publicación que también compartió en su cuenta de Instagram. Gracias a este adorable y sorprendente video, Shakira se volvió tendencia en Tik Tok.

¿Shakira perdonó a J Balvin?

Parece que no hay conflicto entre los colombianos/Foto: Infobae

Hace unos meses te contamos en La Verdad Noticias que miles de internautas cancelaron a J Balvin por reírse de Shakira, ya que supuestamente el compatriota de la famosa cantante, se burló de la manera profesional de trabajar de la intérprete de “Me Enamoré”.

De igual manera, el pasado mes de febrero, Balvin recordó su presentación en el Super Bowl 2020 junto a Jennifer Lopez, lo que causó enojo en los fans de Shaki ya que él reguetonero “omitió” que la colombiana también fue parte estelar del show.

Sin embargo, el video de baile de la cantautora con sus hijos, demuestran que ella no le guarda rencor a J Balvin por los pasados incidentes. Actualmente dicho video de baile ya tiene más de un millón de “me gusta” en las redes sociales.

Los hijos de Shakira

La colombiana y el español han formado una familia unida/Foto: Pulzo

Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, son fruto de su relación con el futbolista español, Gerard Piqué. La cantante de 44 años y el defensa de 34 han estado juntos desde el 2011, pero nunca llegaron al altar.

Y es que se dice que es la propia colombiana quien decidió descartar la idea de casarse con el papá de sus hijos:

“Para decirte la verdad, el matrimonio me asusta. No quiero que me vea como la esposa. Preferiría que me viera como su novia... Exactamente. Su amante, su novia. Como un fruto prohibido”, confesó Shakira en una entrevista. Aunque esto no ha sido impedimento para que la pareja haya formado una adorable familia.

