Shakira producirá su propio show de baile para NBC

La cantante colombiana producirá el nuevo programa de competencias de baile para la cadena NBC llamado Dancing with Myself, el cual se basará en mostrarnos semana a semana a un grupo de bailarines compitiendo en una serie de desafíos de baile diseñados y demostrados por expertos en el tema y por supuesto por la propia barranquillera.

“Estoy emocionada de ser parte de una competencia de baile que le da un valor tan alto al movimiento creativo y cómo se traduce en expresión personal, sin mencionar cómo contribuye a un sentido de comunidad”, expresó la cantante en su cuenta de Instagram.

Los concursantes tendrán poco tiempo para aprender las nuevas rutinas, agregar su estilo y luego actuar frente a una audiencia en vivo, donde serán juzgados por la legendaria cantante y un panel de expertos.

Todavía no tenemos la fecha de estreno oficial de “Dancing with Myself”, sin embargo lo que sabemos es que la colombiana regresará por todo lo alto a la televisión en Estados Unidos, luego de su paso en 2011 con el show “The Voice”.

Próximos proyectos musicales de la colombiana

La colombiana cierra este 2021 encabezando las listas de artistas más escuchados a nivel mundial, lanzando el tema “Don’t Wait Up” y gracias también al hit “Girl Like Me” a dueto con Black Eyed Peas.

El nuevo disco de la barranquillera está programado para ser lanzado en los primeros meses de 2022, donde además se espera que reanude sus planes de gira que se vieron pospuestos por el inicio de la pandemia.

Shakira ha compartido también su proceso de grabación y tal como hemos podido ver, se pretende que su próximo material sea un disco bilingüe o en su mayoría con musical en inglés.

