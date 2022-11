¿Shakira posará sin ropa en revistas para caballeros? Ella responde

La colombiana busca ser reconocida por su talento, y vaya que lo ha logrado.

Shakira se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por cuestiones con Piqué o por haber obtenido un nuevo éxito en su carrera musical sino por una entrevista donde ella responde si estaría dispuesta o no a posar desnuda para una revista para caballeros.

“Sé que hay mucha gente que utiliza el desnudo como gancho para alcanzar la fama, y eso sí me parece grave. No puedo desnudarme porque no va conmigo, porque no soy capaz, porque yo soy pudorosa, entonces , ‘¿cómo voy a hacerlo frente a 30 millones de personas?”, dijo en una entrevista que ofreció hace años y que hoy es viral en TikTok.

Los años pasaron y la intérprete de ‘Te Felicito’ demostró que no necesitó despojarse de su ropa para gozar de la fama a nivel internacional. Hoy en día y con 45 años de edad, ella posee un cuerpo de impacto, mismo que hace suspirar en gran medida a todos los caballeros que la siguen en redes sociales.

Shakira triunfa tras ruptura amorosa con Piqué

La cantante colombiana ha sido elegida para protagonizar la más reciente campaña de la firma Burberry.

El 2022 será un año inolvidable para Shakira debido a su mediática separación con Gerard Piqué, el cual ella ha catalogado como “las horas más oscuras de su vida”. Sin embargo, ella salió adelante y ahora se encuentra recuperando la estabilidad que tanto necesita.

Ahora que llegó a un acuerdo por la custodia de sus hijos y después de retomar su exitosa carrera musical, la cantante colombiana se encuentra trabajando con importantes marcas de lujo, siendo la firma británica Burberry una de sus últimas colaboraciones.

¿Cómo se hizo famosa Shakira?

Ella es la artista colombiana con más ventas y la segunda cantante latinoamericana de mayor éxito de la historia.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Shakira inició su carrera en 1991 pero tuvieron que pasar cuatro años para que conozca la fama y todo gracias al lanzamiento del álbum ‘Pies Descalzos’. Hoy en día, la cantante colombiana es considerada un icono de la música pop en español a nivel internacional.

Fotografías: Redes Sociales