Shakira pide compasión a paparazzi que la fotografió con sus hijos

La petición de la cantante al paparazzi que la captó con sus hijos

En las últimas horas Shakira fue captada en compañía de sus hijos tomando un paseo por un parque cercano a su hogar en Barcelona, sin embargo lo que pocos saben fue la petición que la colombiana le hizo al paparazzi que logró fotografiarla con sus pequeños.

Mientras Gerard Piqué presumía gozosamente su relación con Clara Chía Martí, la joven de 23 años, la colombiana se tomaba el tiempo para darse un respiro junto a Mílan y Sasha, sin embargo el acoso constante la prensa española la habría alcanzado incluso en su momento de privacidad.

Asegurando que la colombiana estaba devastada y triste por la noticia del noviazgo de Piqué, ahora trasciende que fue la propia intérprete de "Te Felicito" quién le pidió al paparazzi Jordi Martín un favor muy especial.

El paparazzi español Jordi Martín lleva varios años siguiendo a Gerard Piqué y a la cantante colombiana para llevar de primera mano las exclusivas en fotografías y videos sobre sus acontecimientos familiares a los millones de fans que tienen en el mundo.

Sin embargo esta vez fue la intérprete de grandes éxitos que le hizo una petición al corresponsal del programa "El gordo y la Flaca".

“Llevo 12 años detrás de Shakira La he seguido por medio mundo. Al día siguiente de que las imágenes de Gerard Piqué besándose con Clara dieran la vuelta al planeta, me fui a casa de Shakira, la vi más triste y desolada que nunca. Aún y así quiso regalarme este reportaje que mostramos en exclusiva en El Gordo y La Flaca. Quiero darle las gracias porque sé lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard Piqué está actuando mal y está haciendo daño. Shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, animo que saldrás de esta #shakira”, fueron las palabras del paparazzi Jordi Martin.

Citando las palabras del paparazzi, en La Verdad Noticias te compartimos recientemente las imágenes donde la colombiana fue captada paseando en el parque junto a su sus hijos, sin embargo pocos conocíamos la historia detrás de dichas fotografía.

Video de shakira y sus hijos en el parque pic.twitter.com/MCvENhbH0p — Idek (@LovelyYou42) August 22, 2022

¿Qué canción le dedicó Shakira a Piqué?

Para muchos es bien sabido que la cantante le escribió varios temas a la relación que vivió durante más de 10 años con Gerard, siendo algunos como "Me Enamoré", "Loca por ti" y "23", éste último narrando cómo fue inició su relación en 2010.

Shakira actualmente se dedica un tiempo para estar en compañía de sus hijos y se prepara para lanzar a finales de año su doceavo de estudio, mismo con el que reclamará su trono en la industria del entretenimiento haciendo colaboraciones con grandes estrellas musicales.

