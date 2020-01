Shakira no piensa casarse y revela el porque: “Quiero mantenerlo a raya”

Con 10 años de relación y dos hijos juntos, la mayoría de las personas podrían pensar que Shakira y Gerard Piqué estarían cerca de “atar el nudo” y finalmente contraer matrimonio, pero eso no podría estar más lejos de la verdad.

Shakira revela porque no quiere casarse con el padre de sus hijos

Shakira de 42 años de edad no tiene intenciones de casarse, aunque se encuentra en una de las relaciones más estables y al parecer sólidas de la industria del espectáculo.

En entrevista con el programa 60 Minutos, la colombiana ganadora del Grammy y Grammy Latino, reveló el verdadero motivo por el que no desea casarse y al parecer los rumores de infidelidades entre ambos no son la razón.

¿Por qué Shakira no quiere casarse?

Durante su entrevista con 60 Minutos, Shakira dijo que prefiere alejarse del gran compromiso que es el matrimonio, e incluso confesó que le “aterra” la idea de casarse.

“El concepto de matrimonio me aterra. No quiero que empiece a verme como su `esposa´. Quiero que me vea como su novia, su amante, la fruta prohibida […] Quiero mantenerlo a raya y que piense que cualquier cosa es posible en función de cómo se comporte”, reveló la cantante Shakira.

Shakira no comentó sobre si Gerard Piqué siente el mismo miedo ante la idea de casarse, o si su otra mitad desearía dar ese paso pero no lo han hecho por la negativa de la intérprete de “¿Y dónde están los ladrones?”.

Shakira y Piqué

Shakira y su pareja, Gerard Piqué han estado juntos desde hace una década.

Gerard Piqué era miembro del Club de Fútbol Barcelona, donde jugaba como delantero, gracias a lo cual conoció a Shakira.

La pareja, Shakira y Piqué se conoció durante el rodaje del vídeo de “Waka Waka”, tema oficial del Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica que fue interpretado por Shakira.

