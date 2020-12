Shakira muestra el DURAZNITO con un sexy body en el video musical "Girl Like Me"

Shakira sube la temperatura en el video musical de "Girl Like Me"

¡Sorprendente! La cantante Shakira dejó con la boca abierta a sus millones de fans por el sensual y atrevido look que usó para el video musical del tema "Girl Like Me", una colaboración que realizó junto con la banda estadounidense Black Eyed Peas.

En La Verdad Noticias, te informamos anteriormente que la artista colombiana y los integrantes de la agrupación, presentaron la canción el pasado mes de junio de este 2020, pero luego un tiempo de espera por fin han lanzado el videoclip oficial y los fans han estado muy emocionados.

Y es que, Shakira había compartido algunas fotografías en sus redes sociales, dejando al descubierto el sexy look que eligió para realizar las grabaciones del video musical, lo que dejó muy enamorados a sus fieles seguidores ya que exhibió sus encantos con poca ropa.

Shakira presume cuerpazo en el video musical de "Girl Like Me"

El video de la canción en colaboración con Black Eyed Peas fue lanzado el 4 de diciembre y en tan pocas horas de su lanzamiento ha sumado más de 324 mil visualizaciones en YouTube, pero lo que ha alborotado las redes sociales es el cuerpazo de infarto de la colombiana.

"Esta coreografía va hacer boom en Tik Tok". Comentó un usuario.

En diversas escenas del videoclip "Gril Like Me", se puede apreciar a la famosa con un look ochentero, dejando al descubierto sus enormes atributos con un entallado boby en color negro que ha llamado la atención de los caballeros, quienes no se resisten a los encantos de la cantante.

Además de presumir su exquisita figura en el video musical junto a Black Eyed Peas, la cantante Shakira arrasó con sus sensuales movimientos, pues sus fieles seguidores han asegurado que será una de las coreografías favoritas que usarán los usuarios en Tik Tok.

