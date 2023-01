Shakira manda contundente mensaje ante duras críticas por su canción contra Piqué

En los últimos días no se habla de otra cosa que no fuera la nueva canción que lanzó Shakira en colaboración con Bizarrap, y es que se ha vuelto todo un hit gracias a que habla de muchas situaciones feas de su pasado con el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué.

La canción ha roto los récords en YouTube logrando millones de visitas a tan solo minutos de su estreno, pero también ha dividido la opinión de muchos internautas sobre las acciones recientes de la cantante colombiana.

Y es que, como te dijimos en La Verdad Noticias, Shakira ha sido severamente criticada por supuestamente no dejar ir sus sentimientos hacia Piqué, por lo que artistas como Danna Paola la defendieron de esto, aunque ahora es la propia artista la que ha reaccionado ante las críticas en su cuenta de redes sociales.

Shakira responde ante críticas por su canción contra Piqué

Fue en sus redes sociales donde la famosa enfrentó las críticas, y aunque no lo hizo con sus propias palabras si envió un contundente mensaje sobre lo que piensa de las ácidas críticas que está recibiendo en internet.

Y es que la famosa compartió un artículo de la periodista Erika Fontalvo de Barranquilla Colombia, quien dedicó una reflexión sobre el nuevo tema de la cantante colombiana, en donde apoya lo que está haciendo con su carrera artística,

En un fragmento del artículo se puede leer.

"Nada más épico que vengarse con talentosa furia tras amar sin límites y ser traicionado. Fin de la historia. Para qué las sutilezas cuando sobran razones para liberarse del opresor corsé de la lastimera mujer despechada. Shakira señaló un camino que difícilmente muchas de sus seguidoras desandarán",

Aunque la famosa cantante no dio opinión alguna sobre las críticas, si compartió un link al artículo de la peridosita, con lo que mandó un mensaje directo a sus detractores.

Pese a esto, la división de opiniones continúa mientras la barranquilelra se toma en serio su frase en la sesión 53 de BIzarrap "Las mujeres ya no lloran, ahora facturan".

¿Qué le dijo Casio a Shakira?

Una de las polémicas que se creo en días pasados fue cuando la barranquillera dice que cambiaron un reloj Rolex por uno de marca Casio, por lo que enseguida la cuenta oficial de la marca japonesa, en español, salió a contestarle.

De forma irónica, primero compartieron el link hacia la canción con la frase "Y este ataque gratuito", lo que generó las reacciones divertidas entre los usuarios, pero la cosa no paró ahí pues cambiaron su descripción de perfil por una en la que se lee "Quizá no somos un Rolex, pero al menos no nos cambiaron por Clara Chía", esto ha generado muchos memes en internet, aunque todo ha quedado nada ma´s como una estrategia de venta.

