Hay fuertes rumores que la colombiana y pareja de Gerard Piqué podría ser quien interprete el himno del Mundial de Rusia 2018

Una de las cantantes que han marcado a la música, es la colombiana Shakira, de 41 años de edad, quien se ha ganado el reconocimiento del mundo entero con sus canciones y que ha sabido llenar de ritmo a todos en los Mundiales de fútbol pasados, por eso ahora se preguntan si ¿Shakira interpretará la canción del mundial otra vez?

Pues hay que recordar que en el 2006, la actual pareja de Gerard Piqué, aprovechó el boom de su éxito Hips Don't Lie y realizó un remix llamado Bamboo para unirse a la fiebre mundialista de Alemania 2006.

Shak y su Hips don't lie la llevaron al Mundial 2006

El tema gustó tanto que no solo fue incluido en el disco oficial Voices from the FIFA World Cup, sino que también fue el más exitoso de la recopilación e hizo que la cantante lo interpretara en vivo en una explosiva presentación durante el cierre del Mundial.

Su éxito la hizo acreedora a ser la elegida para interpretar el himno de Sudáfrica 2010 en sus versiones anglo y en español, el famoso Waka Waka.

El Waka Waka sigue siendo un éxito rotundo

Para este tema recurrió a ritmos e instrumentación afro-colombianos y sin duda la canción se convirtió en un verdadero fenómeno de primer lugar en más de 50 países, pasando a ser la canción mundialista más exitosa de todos los tiempos.

Y como extra el video del tema oficial del Mundial Sudáfrica 2010, logró récords inimaginables, tanto que actualmente sigue siendo uno de los más vistos en Youtube.

¿Shakira interpretará la canción del mundial otra vez?

Cabe mencionar que durante ese video conoció al padre de sus dos hijos, el futbolista catalán, Gerard Piqué, con quien mantiene una relación que ha atravesado por muchas ocasiones fuertes rumores de separación.

4 años después del Waka Waka, FIFA decidió tener a Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte, como voces de para la canción oficial We Are One (Ole Ola), sin embargo el éxito no llegó con ellos pues el público no recibió muy bien esta cación.

Esta interpretación no gustó tanto como el de la colombiana

Por lo que nuevamente recurrieron con Shakira para salvar el mundial y con su disco en inglés, lanzó La La La (Brazil 2014).

Con esta nueva apuesta, Shakira arrasó en las listas de popularidad, y volvió a arrasar, ya que ella fue la encargada de cerrar el evento.

Todas estas razones y con el Mundial de Rusia 2018 a la vuelta de la esquina hacen que todos comiencen a preguntarse si ¿Shakira interpretará la canción del mundial otra vez?

Algunos de los factores que hacen que muchos se formulen la pregunta son:

Sus impresionantes éxitos anteriores en mundiales de fútbol.

No han anunciado la canción oficial ni quién la interpretará.

Maluma ya presentó una canción de la mano de Coca-Cola.

Algunos portales de fanáticos sospechan que podría estar trabajando en un remix de What We Said, incluida en su disco El Dorado.

Sería una oportunidad perfecta para promocionar su más reciente álbum

La colombiana realizó una sospechosa visita a Miami con una guitarra a cuestas, como tratando de decirnos que su viaje era con motivos musicales.