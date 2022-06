Shakira habría dedicado sus últimas tres canciones a la infidelidad de Piqué

Las canciones de Shakira que hablan del engaño de Piqué

Luego de que se confirmara que Shakira habría dado por terminada su relación con el futbolista Gerard Piqué, en redes sociales los internautas comenzaron a atar cabos sobre las pistas que la colombiana habría dejado en sus canciones relatando la supuesta infidelidad.

Después de analizar las letras de "Te Felicito", se puede comprobar que la escribió pensando en la crisis matrimonial que atravesaba con Piqué.

Además de las canciones que Shak le dedicó a Piqué, en el último año la colombiana estrenó sencillos en solitario y en colaboración, los cuales al parecer también tendrían en sus letras una dedicatoria al engaño del Culé.

Las canciones de Shakira que hablan del engaño de Piqué

Las canciones de Shakira que hablan del engaño de Piqué

Previamente en La Verdad Noticias te habíamos detallado la letra de Te Felicito, tema que Shaki le había compuesto específicamente al engaño de Piqué.

Ahora revisando los últimos dos lanzamientos de la colombiana podemos encontrar similitudes en Don't Wait Up y Me gusta, este último a dueto con el reguetonero Anuel AA.

En el tema con el ex de Karol G, la colombiana relata en uno de los versos lo desgastante que ha sido una relación de pareja.

"Antes me llenabas la casa de rosas

Y ahora solo vive llena de tus cosas

Te perfumabas cuando iba a visitarte

Y ahora ni compras la' cuchilla' pa' afeitarte

Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar

Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar

Y ahora te la pasas por la calle

Y aquí conmigo se te olvidan los detalles", dice la letra.

Para Don't Wait Up no es la excepción, pues al momento de traducir la letra está habla de cómo la relación a su fin no molestar por el teléfono celular.

Shakira y Piqué confirman el final de su relación

Shakira y Piqué confirman el final de su relación

Luego de varios días de incertidumbre en torno a la supuesta infidelidad del futbolista a la cantante, ambos confirmaron que se encuentran en proceso de separación y pidieron respeto a su privacidad.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el breve mensaje que la pareja compartió vía WhatsApp a la agencia de noticias EFE.

Incluso este día Shakira fue captada por los medios en un partido de sus hijos, sin embargo se le vio con buen semblante e incluso conviviendo con sus fans.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!