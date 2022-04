Shakira estrena video oficial de "Te Felicito" ft. Rauw Alejandro

Video oficial de "Te Felicito"

Shakira está de regreso en la escena musical con "Te Felicito", su nueva canción a dueto con el popular reguetonero Rauw Alejandro.

La colombiana estrenó el video oficial del tema, el cual se presume forme parte de su nueva producción discográfica, la cual estaría próxima a ser lanzada.

"Te Felicito" con Rauw Alejandro ha comenzado a generar ruido en las redes sociales y desde luego en las plataformas de streaming donde se ha colocado como lo más escuchado del momento.

La colombiana marcó su regreso a la música con "Te Felicito", un tema dance con infusiones de electropop y reguetón que ha llegado a refrescar al panorama.

"Cuántas más historias no quiero saber

Como es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Te felicito, que bien actúas"

En el video oficial podemos ver a Shaki portando diversos cambios de vestuario, al mismo tiempo que forma una coreografía demasiado pegajosa que estamos seguros será viral en TikTok.

A la par Rauw Alejandro funciona como el complemento ideal del video, el protagonista "robot" que ha sido desarmado por su amada debido a sus fríos sentimientos.

El tema de inmediato acogió buena aceptación por parte de los fanáticos de Shaki y desde luego indican será un gran escalón para Rauw Alejandro en la búsqueda de la internacionalización.

Shakira lanzará nuevo álbum en 2022

Se había especulado que el doceavo álbum de estudio de la colombiana saldría al mercado en la primavera de 2022, por lo que estaría pronto a llegar.

Cabe resaltar que Shakira lanzó su último disco en el 2017, siendo "El Dorado", uno de los proyectos más exitosos en su carrera musical, sin embargo ha prolongado su pausa debido a temas familiares.

