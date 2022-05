Shakira estará con Jimmy Fallon para promoción de "Dancing With Myself"

Shakira estará en el show de Jimmy Fallon

Shakira acudirá como invitada especial para el programa del comediante Jimmy Fallon, según se ha dado conocer recientemente en redes sociales.

La colombiana tendrá su primera aparición en la televisión estadounidense desde 2014, dónde acudió para presentar su disco homónimo

Aunque no se especifica el motivo de su visita, grupos de fanáticos especulan será para promoción del reality show de NBC Dancing with Myself.

La colombiana más famosa de la industria acudirá como invitada especial al night show de Jimmy Fallon.

Será este próximo lunes 16 de mayo cuando la intérprete de "Adicted to you" tenga su esperado regreso a la televisión estadounidense.

Incluso en la página web del programa se menciona que las entradas para las grabaciones en vivo se han agotado en cuestión de horas, confirmando el interés de los fanáticos por conocer lo nuevo de la colombiana.

¿Cuándo se estrena "Dancing With Myself"?

En sus redes sociales, la cantante agradeció a sus seguidores por estar al pendiente y prometió sorpresas para este importante reto que representa “Dancing With Myself”.

El formato de baile de NBC saldrá al aire el próximo 31 de mayo, según lo revelado en las redes sociales de la cantante colombiana.

Además de Shakira, el show también tendrá a Nick Jonas y Liza Koshy se han unido a Dancing With Myself como creadores, programa donde también anunció que Camille Kostek será la anfitriona.D

