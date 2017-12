Shakira escribe conmovedor mensaje a sus fans

La cantante colombiana utilizó sus redes sociales para agradecerle al público su apoyo y paciencia, ahora que tuvo que posponer varias fechas de "El Dorado World Tour", debido a una hemorragia en las cuerdas vocales.

"Quería escribir una carta más que exprese mi gratitud a todos por el inconmensurable amor y apoyo que me han enviado en semanas pasadas. Ustedes me hacen sentir que mi voz no es sólo mía sino también suya y eso tiene un propósito.