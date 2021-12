Shakira es la artista latina con más ventas de todos los tiempos: Rolling Stones

La latina con más ventas de todos los tiempos, según Rolling Stones

Lo que por muchos años se ha venido manejando hoy es una realidad, la revista Rolling Stones ha confirmado que Shakira es la artista latina con más ventas de todos los tiempos.

Por si fuera poco, la propia cantante compartió dicha mención en sus cuentas de redes sociales, por lo que ahora ese título no deberá estar más en cuestión.

La colombiana además se prepara para seguir rompiendo récords de ventas, pues en 2022 se tiene previsto el lanzamiento de su doceavo álbum de estudio.

No cabe duda que la colombiana es hoy en día una leyenda viviente y este día la revista Rolling Stones, especializada en música, reveló que es Shaki la más importante de todos los tiempos.

"Con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo, Shakira es la artista latina más vendida de la historia", apuntó la publicación.

Además, la revista resaltó el trabajo que la colombiana hizo antes de emigrar a la música en español, enfocándose en el álbum ¿Dónde están los ladrones? y en sus míticas canciones, para luego dominar el mercado anglo con su "Laundry Service", su disco más vendido.

"Hay un álbum que la preparó para la fama mundial masiva y, de muchas maneras, lo predijo todo: ¿Dónde Están los Ladrones? De 1998. - un disco de pop ecléctico con un toque de rock que llevó a Shakira al mercado latino de EE. UU. Y la convirtió en un nombre familiar en el mundo del pop en español"

En ese sentido, Rolling Stones sitúa a la colombiana como la artista latina más influyente del mundo y a la cual se le asigan el status como la que más discos ha vendido a nivel mundial.

Shakira alista detalles de su próximo disco

En este año hemos sido testigos del ardúo trabajo que Shaki le ha impreso a su próximo álbum, además de confirmarnos que saldrá de gira a finales de 2022.

Shakira lanzó este 2021 el hit "Don't Wait Up", además de cosechar numerosos reconocimientos con su colaboración "Girl Like Me" con los Black Eyed Peas.

