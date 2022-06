Shakira es amenazada por un famoso youTuber español

Dalas Review es un famoso YouTuber español que recientemente criticó fuertemente el actuar en la polémica colombiana Shakira y ha lanzado una amenaza contra ella.

Hay que recordar que el día cuatro de junio la famosa cantante Shakira decidiría ponerles fin a los rumores de según haberla visto en una ambulancia siendo resultado de una crisis de ansiedad provocada por su ahora, ex-pareja el jugador de fútbol soccer Gerard Piqué.

Después la bella cantante Shakira comunicaría que en realidad esas imágenes son debido a que su padre William habría sufrido de una caída, esto abriría la opinión en internet pues algunos le creyeron, mientras que otras personas no.

Famoso youtuber critica a Shakira

Resulta que el famoso y polémico YouTuber español Dalas Review decidió responder su tweet exteriorizando sus dudas acerca de la versión y la manera de actuar de la colombiana, ya que no solamente fue una respuesta sino cinco de ellas, en los cuales se declara completamente imparcial, sin embargo, cuestionando ciertas cosas.

En esta ocasión el youtuber de 27 años es conocido por no tener pelos en la lengua, ya que su contenido se dedica a realizar críticas hacia temas sociales o polémicas muy grandes, él externa su opinión que a veces suele ser una opinión impopular que eso lo vuelve más controversial, ya que desde hace varios años vive con un hate impresionante debido a cosas en el pasado.

Es por eso que, en las respuestas hacia el tweet de Shakira, Dalas la cuestiona por haber salido a aclarar ese asunto sobre la supuesta crisis de ansiedad, sin embargo, no ha salido para tratar de parar el odio y toda la furia de los fans.

Dalas Review sacaría polémico video

Dallas Review amanaza a Shakira

Todo parece indicar que quienes han decidido tomar partido, apoyarla al cien por ciento, dejándole comentarios desagradables a Piqué, ante esto el polémico youtuber escribió:

"Es como que 11 años juntos y le da bastante igual que estén arrastrando por los suelos al ex, y a más, está siguiendo a los actores que todos le dicen que ella se los COMA (que por cierto ambos tienen novia, pero a ella le da igual y a todos tb) Y es obvio que ella filtró eso!”.

Además de eso agregó: “Pero yo si estoy 11 años con una persona (incluso menos) jamás se me ocurre filtrar a la prensa los trapitos sucios del otro y aunque esa persona me hiciera daño, mientras no fuera con intención de destruir mi imagen, pues sí la defendería pq aún la querría...".

Por si fuera poco, incluso creyendo que tal vez la propia cantante ha sido quién filtró todo esto, ahora bien, tras haber recibido bastantes insultos el creador de contenido ha decidido realizar un vídeo, ya que él solo quiso exteriorizarse y le han llovido criticas también.

Cabe destacar que a nada de esto ha respondido ni la talentosa Shakira ni Gerard Piqué, solo para anunciar su separación de ahí en fuera ellos no han dicho nada públicamente en sus redes sociales sobre el tema, incluso continúan teniendo las fotografías juntos el "follow".

