Shakira es acusada de 6 delitos por presunto fraude millonario ¿qué pasó?

La cantante Shakira se encuentra envuelta en polémicas, pues es acusada de cometer seis delitos relacionados con fraude fiscal en España por alrededor de 17.1 millones de dólares, pues la acusan de haber ocultado que vivía en España para evitar pagar impuestos.

Tras darse a conocer esta terrible noticia la cantante aseguró que no es culpable de haber defraudado al fisco en España. Su defensa asegura que ella “no es responsable del delito en el que la agencia tributaria española la acusa de dejar de pagar impuestos ocultando que vivía en España utilizando sociedades para el pago de sus rentas”.

Pese a ello el juzgado de la provincia de Barcelona está investigando a la colombiana por presunta defraudación entre los años 2012 a 2014, pues los funcionarios aseguran que la cantante “vivió más de 183 días en España, que es el periodo para ser considerado residente fiscal’', según lo resaltó el medio Adn40.

¿Qué ha dicho la defensa de la cantante?

La cantante es acusada de 6 delitos

Por su parte la defensa de la artista aseguró que antes del 2015 ella solo iba a Barcelona a visitar Gerars Piqué, quien en ese entonces era solamente su novio, por lo que aseguran que los días de ausencia no deben ser contabilizados como tiempo de residencia.

La defensa de la cantante aseguró que ella no ha comedito fraude fiscal, también reveló que en ningún caso su estancia allí superó los 183 días anuales, que la obligarían a pagar en ese territorio el impuesto sobre la renta, como afirman las autoridades españolas de Hacienda.

¿Cuáles son los delitos por los que acusan a Shakira?

La artista ya ha devuelto la cantidad supuestamente defraudada

Cabe indicar que la intérprete es acusada de defraudar al fisco en 14,5 millones de euros, el equivalente a 17,2 millones de dólares, en seis delitos fiscales cometidos entre 2012 y 2014.

Así mismo la defensa de la colombiana intenta demostrar que los seis delitos por los que acusan a la cantante no tiene sentido, pues ella no había pasado el tiempo mínimo exigido para convertirse en residente fiscal, pues aseguran no debería contabilizarse como tiempo de residencia el tiempo que la cantante estuvo de gira o grabando La Voz en Estados Unidos.

Por su parte la cantante Shakira ha insistido en que su voluntad es colaborar en todo momento pues no quiere estar en problemas legales con España y ya le ha devuelto a Hacienda la cantidad supuestamente defraudada, pero ahora solo queda determinar cuántos días vivió en el país.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!