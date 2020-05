Shakira enamora en sexy traje de baño

En medio del éxito de la canción “Let My Love Open The Door” en la que Shakira unió su voz con varios artistas, sus fervientes seguidores recordaron una fotografía cuando la artista aún no había sido madre, con un traje de baño y accesorios.

La hermosa colombiana, se encuentra en España junto a su marido Gerard Piqué y sus dos hijos, Sasha y Milan pasando los días restantes de la cuarentena por el COVID-19 y pese a las limitaciones que esto pudiera tener, la cantante participó de una exitosa canción para el programa de televisión estadounidense “The Voice”.

Junto Joe Jonas, Cee Lo Green y el resto de los artistas del programa unieron sus voces para cantar la canción “Let My Love Open The Door”, cual se volvió un éxito en Youtube manteniéndose en tendencias durante la fecha de su estreno.

La intérprete de “Antología” ha vendido unos 80 millones de álbumes en el mundo, y más de 50 millones (reportó BMI) hasta 2007. Desde esa fecha hasta 2019, despachó 30 millones. Al menos 33.5 millones fueron certificados en Estados Unidos, hasta el año pasado.

Shakira roba suspiros en Instagram

Sin embargo, la cantante dio de qué hablar por otra razón en las redes sociales y es que comenzó a circular una imagen de la cantante luciendo un diminuto top en la calle.

Shakira en sexy traje de baño.

En la imagen se observa a una joven Shakira muy cerca de los fans, radiante y sonriente ante la cámara. Se presume que la fotografía es de hace 8 años, cuando la cantante aún no tenía a su primer bebe, pero ha empezado a circular con gran fuerza en Internet, sobre todo en Instagram.

Te puede interesar: Shakira menosprecia a la esposa de Messi con terrible gesto

Shakira a sus 43 años sigue robando suspiros de sus fanáticos, ya que su belleza sigue intacta y ha madurado de forma sensual.